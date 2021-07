Oltre 19 milioni di italiani hanno ricevuto due dosi del vaccino 

(Di venerdì 2 luglio 2021) AGI - Sono 52.112.997 ledi vaccino contro il Covid-19 somministrate in Italia, l'88,5% del totale di quelle consegnate, pari finora a 58.887.450 (nel dettaglio, 40.986.201 Pfizer-BioNTech, 5.445.525 Moderna, 10.409.218 Vaxzevria-AstraZeneca e 2.046.506 Janssen). Le persone checompletato il ciclo vaccinale sono 19.080.865, il 35,33% della popolazione over 12. È quanto si legge nel report online del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria aggiornato alle 6.08 di oggi.

