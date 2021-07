Olimpiadi Tokyo 2021 | Giovanni Malagò | “Sono molto ottimista per Paltrinieri Lui è carico e fiducioso”

(Di venerdì 2 luglio 2021) Gregorioè senza ombra di dubbio uno degli atleti italiani più attesi alledi. L’azzurro, purtroppo, deve fare i conti con la mononucleosi. Nonostante la notizia negativa il 26enne nativo di Carpi sta cercando di prepararsi al meglio in vista della rassegna a cinque cerchi. I dubbi sulla sua presenza stanno pian piano svanendo. In tal senso può risultare preziosissima la dichiarazione del presidente del CONIrilasciata al Corriere dello Sport: “L’ho sentito più volte e dopo l’ultima chiamata...

E' di nuovo a rischio la presenza del pubblico ai Giochi Olimpici. Leche cominceranno il prossimo 23 luglio apotrebbero non avere spettatori: è quanto ha ipotizzato il primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, preoccupato per l'aumento di contagi ..."Dobbiamo proteggere il popolo giapponese" Ledipotrebbero svolgersi a porte chiuse, se i casi di coronavirus continueranno ad aumentare. Lo ha dichiarato il primo ministro ...Yoshihide Suga, primo ministro giapponese: "La nostra priorità massima è proteggere il popolo giapponese". Dopo il via libera ottenuto per le Olimpiadi di Tokyo 2020, arriva un nuovo ripensamento: se ...Gregorio Paltrinieri è senza ombra di dubbio uno degli atleti italiani più attesi alle Olimpiadi di Tokyo. L'azzurro, purtroppo, deve fare i conti con la mononucleosi. Nonostante la notizia negativa i ...