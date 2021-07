Advertising

TV7Benevento : Olimpiadi: Fioravanti qualifica il surf azzurro a Tokyo, ai Giochi in 372... - Terzobinarioit : Fioravanti alle Olimpiadi, i complimenti di Pascucci - matteAdde : Leonardo Fioravanti ripescato per #Tokyo 2020 - conversedijulio : Non si era qualificato ai mondiali a El Salvador, eppure Leonardo Fioravanti sarà alle Olimpiadi: era la prima rise… - zazoomblog : Qualificati Italia Olimpiadi Tokyo 2021: tutti gli azzurri ai Giochi. Fioravanti porta il surf! Definite le squadre… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Fioravanti

Il surfista italiano Leonardovolerà a Tokyo per partecipare alledopo il ritiro del sudafricano Jordy Smith, costretto a dare forfait a causa di un infortunio che non gli permetterà per tempo di stare in ......che un atleta fa durante l'anno per riuscire a partecipare ad un evento tanto atteso come le. Faccio un grande in bocca al lupo di pronta guarigione a Jordy' ha dichiaratopoco ...Roma, 2 lug. - Leonardo Fioravanti ha ottenuto il pass per Tokyo, qualificando il surf azzurro nella prima edizione olimpica che prevede la disciplina nel progr ...Un azzurro surfera' per l'Italia alle Olimpiadi di Tokyo, le prime che hanno nel loro programma lo sport delle tavole sulle onde. Leonardo Fioravanti ha infatti staccato il pass dopo il forfait del su ...