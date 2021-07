Olimpiadi di Tokyo senza pubblico, per il premier Suga è «una possibilità» (Di venerdì 2 luglio 2021) Si va alla fumata nera per il pubblico alle Olimpiadi di Tokyo? Per il premier giapponese Yoshihide Suga è «una possibilità». Negli ultimi giorni ha preso consistenza l'opzione di svolgere i Giochi in assenza di pubblico, secondo quanto ha dichiarato lo stesso primo ministro al termine di una visita in un centro vaccinale della capitale e ha poi reiterato sottolineando: «Avevo già detto che esiste la possibilità non ci siano spettatori. In ogni caso agiremo con la salvaguardia e sicurezza del popolo giapponese come nostra massima ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 2 luglio 2021) Si va alla fumata nera per ilalledi? Per ilgiapponese Yoshihideè «una». Negli ultimi giorni ha preso consistenza l'opzione di svolgere i Giochi in asdi, secondo quanto ha dichiarato lo stesso primo ministro al termine di una visita in un centro vaccinale della capitale e ha poi reiterato sottolineando: «Avevo già detto che esiste lanon ci siano spettatori. In ogni caso agiremo con la salvaguardia e sicurezza del popolo giapponese come nostra massima ...

