Ok al bilancio Il cronoprogramma sullo Stato al 60% e il nodo del nuovo Ceo

(Di venerdì 2 luglio 2021) Fuori tempo massimo (la normativa Covid ha esteso al 30 giugno il termine ultimo per l'approvazione), il Consiglio di amministrazione di Acciaierie d'Italia, secondo quanto risulta a Radiocor, ha approvato il progetto di2020 e ha fissato l'assemblea per il 21 luglio in prima convocazione e il 2 agosto in seconda. L'ok ai conti 2020 dell'ex Ilva è dunque arrivato dopo un'attesa durata molte settimane per la società controllata da Am InvestCo Italy e Invitalia (con partecipazioni rispettivamente del 62% e 38% ma con diritti di voto 50%-50%)