Nuova scossa di terremoto nei Campi Flegrei: sisma a Pozzuoli (Di venerdì 2 luglio 2021) Nuova scossa di terremoto nei Campi Flegrei. L'evento sismico è stato registrato dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano alle ore 7,54. terremoto a Pozzuoli La scossa registrata è di magnitudo 1.6 della scala Ritcher con epicentro nella conca di Agnano a nord di via Antiniana ad una profondità di un chilometro e quattrocento metri. Non si segnalano danni L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

