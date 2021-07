Nuoto, i convocati dell’Italia per le Olimpiadi di Tokyo: Gregorio Paltrinieri recupera! (Di venerdì 2 luglio 2021) Il cerchio si è chiuso e il “mistero” è stato svelato. Saranno 36 i nuotatori azzurri che andranno a Tokyo per dare l’assalto alle Olimpiadi più particolari di sempre. I Giochi del posticipo e dell’era Covid vogliono rappresentare un’occasione di ripresa e, perché no, di rinascita. La stessa che ci si aspetta e si spera abbia Gregorio Paltrinieri. L’azzurro, colpito dalla mononucleosi, ci sarà nonostante tutto. Un recupero dei suoi per essere parte della rassegna a Cinque Cerchi nella quale competerà negli 800 e nei 1500 stile libero in piscina e nella 10 km in acque libere. Chiaramente non potrà essere al 100%, ma chissà ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) Il cerchio si è chiuso e il “mistero” è stato svelato. Saranno 36 i nuotatori azzurri che andranno aper dare l’assalto allepiù particolari di sempre. I Giochi del posticipo e dell’era Covid vogliono rappresentare un’occasione di ripresa e, perché no, di rinascita. La stessa che ci si aspetta e si spera abbia. L’azzurro, colpito dalla mononucleosi, ci sarà nonostante tutto. Un recupero dei suoi per essere parte della rassegna a Cinque Cerchi nella quale competerà negli 800 e nei 1500 stile libero in piscina e nella 10 km in acque libere. Chiaramente non potrà essere al 100%, ma chissà ...

Sono state ufficializzate le squadre nazionali della Federnuoto che prenderanno parte alle Olimpiadi di Tokyo 202 0 dal 24 luglio all'8 agosto. Sono stati convocati in tutto 66 atleti, 36 per il nuoto, 3 per il nuoto di fondo, 9 per il sincronizzato, 6 per i tuffi e 13 per la pallanuoto maschile. Giulia Vetrano è la più giovane con appena 15 anni

