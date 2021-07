Nuoto di fondo | Olimpiadi Tokyo | i convocati dell’Italia Gregorio Paltrinieri ci sarà!

(Di venerdì 2 luglio 2021) Il Consiglio Federale della Federha deliberato la composizione delle squadre nazionali che parteciperanno alla 32esima edizione dei Giochi Olimpici, in programma adal 24 luglio all’8 agosto. Tra i 66 atleti che prenderanno l’aereo per il Giappone avremo anche 3 fondisti conche sarà impegnato anche in piscina. Assieme al fuoriclasse emiliano vedremo in azione aanche Rachele Bruni e Mario Sanzullo. Le gare si disputeranno il 4 e 5 Agosto all’ Odaiba Marine Park. 10km femminile – Mercoledì 4 Agosto (da 00:00 alle 03:00), 10km maschile – Giovedì 5 Agosto (da 00:00 alle ...

Sono stati convocati in tutto 66 atleti, 36 per il nuoto, 3 per il fondo, 9 per il sincronizzato, 6 per i tuffi e 13 per la pallanuoto maschile. Giulia Vetrano è la più giovane con appena 15 anni. Il Consiglio Federale della Federnuoto ha deliberato la composizione delle squadre nazionali che parteciperanno alla 32esima edizione dei Giochi Olimpici, in programma a Tokyo dal 24 luglio all'8 agosto. Sono stati convocati in tutto 66 atleti, 36 per il nuoto, 3 per il fondo di nuoto, 9 per il sincronizzato, 6 per i tuffi e 13 per la pallanuoto maschile.