Nuoto artistico | le convocate dell’Italia per le Olimpiadi di Tokyo

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 luglio 2021) Il Consiglio Federale della Federha deliberato la composizione delle squadre nazionali che parteciperanno alla 32esima edizione dei Giochi Olimpici, in programma adal 24 luglio all’8 agosto. Tra i 66 atleti che prenderanno l’aereo per il Giappone vedremo anche le nove atlete che rappresenteranno l’Italia nelsincronizzato. Le gare sono in programma dal 2 al 7 agosto presso ilAquatics Centre. Sono previsti due eventi, entrambi esclusivamente femminili: il duo e la gara a squadre. Entrambe si articolano in due esibizioni: la prova tecnica e la prova libera, i cui punteggi vengono sommati per ...