Nuoto artistico | Europei junior 2021 | nessuna medaglia per l’Italia nella terza giornata

(Di venerdì 2 luglio 2021)che va in archivio a Malta per glies dipiscina maltese non sono arrivate medaglie perin questaroutine del libero a squadre le azzurre hanno concluso in quarta posizione con 85.2667 precedute dalla Russia (92.7333), dall’Ucraina (90.8000) e dalla Spagna (87.0333). Nel solo tecnico, invece, Susanna Pedotti si è classificata in quinta piazza con 83.9716gara vinta dalla Russa Daria Kirsanova (91.2118) davanti all’ucraina ...

.../ Marina Militare) Francesca Deidda (Fiamme Oro / Promogest) Costanza Di Camillo (Marina Militare / RN Savona) Costanza Ferro (RN Savona / Marina Militare) Gemma Galli (Marina Militare / Busto) ...Attività previste: attività sportive, ludico - ricreative, laboratori- creativi, giochi ... 329.6280699; ' Campi estivi 2021 - AmatoriFollonica ', organizzato da Amatori...Terza giornata che va in archivio a Malta per gli Europei juniores di nuoto artistico. Nella piscina maltese non sono arrivate medaglie per l'Italia in questa giornata. Nella routine del libero a squa ...Il Consiglio Federale della Federnuoto ha deliberato la composizione delle squadre nazionali che parteciperanno alla 32esima edizione dei Giochi Olimpici, in programma a Tokyo dal 24 luglio all'8 agos ...