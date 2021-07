Novità in Serie A, cambia il calendario: girone di ritorno asimmetrico rispetto ad andata (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Il Consiglio di Lega, svoltosi questa mattina, ha stabilito all’unanimità che il calendario della Serie A avrà un girone di ritorno asimmetrico nella sequenza delle giornate rispetto al girone di andata. Il nuovo format, già in vigore in altri campionati come la Premier League, la Liga e la Ligue 1, avrà una particolare Novità rispetto alle altre nazioni che lo hanno adottato, con le partite del ritorno totalmente diverse da quelle di andata, sia come ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Il Consiglio di Lega, svoltosi questa mattina, ha stabilito all’unanimità che ildellaA avrà undinella sequenza delle giornatealdi. Il nuovo format, già in vigore in altri campionati come la Premier League, la Liga e la Ligue 1, avrà una particolarealle altre nazioni che lo hanno adottato, con le partite deltotalmente diverse da quelle di, sia come ...

