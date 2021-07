Novità Folorunsho | su di lui due club di Serie B

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 2 luglio 2021) Michaelha giocato quest'anno un'ottima stagione con la maglia della Reggina. Il talento del Napoli, valorizzato in Calabria da Marco Baroni, ha messo a referto trenta presenze e sei reti nello scorso campionato diB. Su di lui, ora, ci sono gli occhi sia degli amaranto che del Lecce. La volontà disarebbe quella di misurarsi con laA. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport,dovrebbe partire con Spalletti. La Reggina, per ammissione del ragazzo stesso, avrebbe la priorità nel momento in cui non ci fosse la possibilità per lui di giocare in ...