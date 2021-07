Non definitela “gaffe”. C’è coerenza nell’odio della Murgia per la democrazia (Di venerdì 2 luglio 2021) Ecco un rapido elenco delle cose che Michela Murgia avrebbe difficoltà a fare “stando con Hamas”, come ha scritto su WhatsApp. Anche se vaccinata con doppia dose e col green pass, non potrebbe viaggiare, né presentare libri, neanche sotto casa, senza chiedere il permesso a un parente prossimo maschile, papà, cugino, fratello, zio, eventualmente figlio (vale anche per le presentazioni su Zoom). Poi dovrebbe cambiare titoli ai suoi libri: “Istruzioni per diventare integralisti”, “Stai zitta. E altri nove frasi che vorremmo sentire di più”, e fare il podcast “Solo il mansplaining arabo ci salverà”. Addio asterischi, addio “schwa” su Repubblica, addio lotta al patriarcato, ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 2 luglio 2021) Ecco un rapido elenco delle cose che Michelaavrebbe difficoltà a fare “stando con Hamas”, come ha scritto su WhatsApp. Anche se vaccinata con doppia dose e col green pass, non potrebbe viaggiare, né presentare libri, neanche sotto casa, senza chiedere il permesso a un parente prossimo maschile, papà, cugino, fratello, zio, eventualmente figlio (vale anche per le presentazioni su Zoom). Poi dovrebbe cambiare titoli ai suoi libri: “Istruzioni per diventare integralisti”, “Stai zitta. E altri nove frasi che vorremmo sentire di più”, e fare il podcast “Solo il mansplaining arabo ci salverà”. Addio asterischi, addio “schwa” su Repubblica, addio lotta al patriarcato, ...

Advertising

violazz1 : Qualcuno prima o poi mi deve spiegare come un’opinione diventa polemica solo perchè non siete d’accordo. Può nascer… - marcomempi : @OfficialSSLazio non sia mai che anche voi iniziate una campagna di sensibilizzazione su tematiche come questa. E n… -