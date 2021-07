Noduli benigni al seno | come riconoscerli e cosa fare

(Di venerdì 2 luglio 2021) Molte donne ne avvertono la presenza per la prima volta sotto la doccia e si spaventano. Percepire un nodulo solido o liquido sottocute sulinduce subito a pensare drasticamente al cancro alla mammella e anche una diagnosi benigna, a volte, intimorisce. Non trascurare controlli e scegliere un medicologo di fiducia è fondamentale per seguire il giusto percorso di screening e dissolvere ogni paura. X ...

Le indicazioni principali alla termoablazione riguardano itiroidei, di volume tale da determinare disturbi compressivi o problemi estetici; in progressivo aumento dimensionale; o in ...Le indicazioni principali alla termoablazione riguardano itiroidei, di volume tale da determinare disturbi compressivi o problemi estetici; in progressivo aumento dimensionale; o in ...L’ospedale cittadino è l’unico a trattare queste patologie con la radiologia interventistica. Il direttore. Alberto Rebonato: "I vantaggi? Metodiche non invasive, anestesia locale, poco dolore e tutto ...Minori tempi di recupero ed effetti collaterali quasi nulli per l’RFA. Il dottor Roberto Valcavi effettua la termoablazione che permette di preservare la funzione della ghiandola ...