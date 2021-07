Niente più Coppa Italia, Rai Sport all’attacco della Rai: «Un altro clamoroso autogol. L’azienda ha lasciato alla deriva una testata» (Di venerdì 2 luglio 2021) Rai Sport La Coppa Italia 2021/2024 a Mediaset è un duro colpo che Rai Sport fatica ad incassare. La redazione Sportiva della tv di Stato prende così le distanze dalla sua azienda in merito alla mancata acquisizione dei diritti di una competizione che, al pari della Nazionale, era da sempre un elemento cardine nella propria offerta. “Con stupore e sconcerto apprendiamo che per il prossimo triennio la Coppa Italia verrà trasmessa non più sulle reti Rai, ma da Mediaset. Un altro ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 2 luglio 2021) RaiLa2021/2024 a Mediaset è un duro colpo che Raifatica ad incassare. La redazioneivatv di Stato prende così le distanze dsua azienda in meritomancata acquisizione dei diritti di una competizione che, al pariNazionale, era da sempre un elemento cardine nella propria offerta. “Con stupore e sconcerto apprendiamo che per il prossimo triennio laverrà trasmessa non più sulle reti Rai, ma da Mediaset. Un...

Advertising

Negramaro : Devi solo ballare e niente più! - GiulioCentemero : La commissione Finanze vota le linee guida per #riformafiscale. @LegaSalvini difende mini #flattax, ottiene niente… - fattoquotidiano : Travaglio a La7: “Nel M5s non si capisce più niente. Se Conte rifiuta il ruolo di leader, il Movimento si inabissa.… - frawstyles : vi spiego il mio programma di morte di domani anche se non ve ne frega niente: allo i miei andranno al mare e io no… - giada44553435 : @sonodeddy io leggendo i twitt di dove deddy ha messo like,non ho parole seriamente,la loro storia di è conclusa,sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente più Tifosi inglesi a Roma: 'E saremo allo stadio'. Ignorati i divieti, carte d'imbarco non controllate Insomma per entrare basterà una sorta di auto documentazione, niente controlli sulle quarantene. ... segna Sterling o Foden? E lì anche il più guardingo cede: 'C'mon England! Hurricane score!'. Tutti ...

Italia, Donnarumma: "Lukaku? Gli volevo dire che il rigore non c'era" RAI - "Interminabile, non finiva più. Siamo un gruppo straordinario, questa squadra non molla niente e ce la meritiamo tutta. Pian piano verso il nostro obiettivo. Parate? Cerco ...

Perché lui non sente più il desiderio di fare l'amore con te cosmopolitan.com Insomma per entrare basterà una sorta di auto documentazione,controlli sulle quarantene. ... segna Sterling o Foden? E lì anche ilguardingo cede: 'C'mon England! Hurricane score!'. Tutti ...RAI - "Interminabile, non finiva. Siamo un gruppo straordinario, questa squadra non mollae ce la meritiamo tutta. Pian piano verso il nostro obiettivo. Parate? Cerco ...