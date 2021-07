NIENTE COPPA ITALIA, RAI SPORT: “TESTATA ALLA DERIVA, DOPO LA CHAMPIONS UN ALTRO AUTOGOL” (Di venerdì 2 luglio 2021) Ci sono gli Europei, le Olimpiadi, il Tour de France, il Giro d’ITALIA e nel 2022 i Mondiali, i primi che si disputeranno a novembre e dicembre. Non ci sarà la CHAMPIONS League e ora neppure la COPPA ITALIA. La reazione di Rai SPORT non si è fatta attendere. Con una dura presa di posizione del comitato di redazione si commenta l’assegnazione dei diritti della COPPA ITALIA a Mediaset che con un’offerta di 48,2 milioni di euro ha superato quella della Rai pari a 34 milioni. Con stupore e sconcerto apprendiamo che per il prossimo triennio la COPPA ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 2 luglio 2021) Ci sono gli Europei, le Olimpiadi, il Tour de France, il Giro d’e nel 2022 i Mondiali, i primi che si disputeranno a novembre e dicembre. Non ci sarà laLeague e ora neppure la. La reazione di Rainon si è fatta attendere. Con una dura presa di posizione del comitato di redazione si commenta l’assegnazione dei diritti dellaa Mediaset che con un’offerta di 48,2 milioni di euro ha superato quella della Rai pari a 34 milioni. Con stupore e sconcerto apprendiamo che per il prossimo triennio la...

