«Nicola Colloca morì togliendosi la vita»: tutti assolti i familiari (Di venerdì 2 luglio 2021) La procura di Vibo aveva accusato moglie e figlio di omicidio, ma erano innocenti Fu suicidio. Anzi no, si trattò di istigazione al suicidio. Meglio ancora, furono i parenti a toglierlo di mezzo colpendolo alla testa e appiccando fuoco alla sua auto. È un incubo a gradazione variabile quello attraverso cui sono passati, negli ultimi undici anni, Caterina Gentile e Luciano Colloca, rispettivamente moglie e figlio di Nicola Colloca, l’uomo ritrovato cadavere all’interno della sua auto distrutta dalle fiamme nel settembre del 2010 a Maierato, piccolo centro in provincia di Vibo Valentia. Ora, dopo anni di ... Leggi su cityroma (Di venerdì 2 luglio 2021) La procura di Vibo aveva accusato moglie e figlio di omicidio, ma erano innocenti Fu suicidio. Anzi no, si trattò di istigazione al suicidio. Meglio ancora, furono i parenti a toglierlo di mezzo colpendolo alla testa e appiccando fuoco alla sua auto. È un incubo a gradazione variabile quello attraverso cui sono passati, negli ultimi undici anni, Caterina Gentile e Luciano, rispettivamente moglie e figlio di, l’uomo ritrovato cadavere all’interno della sua auto distrutta dalle fiamme nel settembre del 2010 a Maierato, piccolo centro in provincia di Vibo Valentia. Ora, dopo anni di ...

Ultime Notizie dalla rete : Nicola Colloca Venne rinvenuto carbonizzato nella propria auto: fu suicidio, assolta la famiglia Nicola Colloca , l'infermiere rinvenuto carbonizzato il 26 settembre del 2010 si è suicidato . È questa la conclusione a cui è giunto il gup di Vibo Valentia, Marina Russo, assolvendo la moglie , il ...

Trovato carbonizzato in auto: fu suicidio e non omicidio. 7 gli assolti Nicola Colloca, l'infermiere 49enne il cui corpo venne trovato carbonizzato all'interno dell'Opel Corsa della moglie data alle fiamme, in una pineta al confine tra i comuni di Maierato e Pizzo, non fu ...

Cadavere carbonizzato, fu suicidio e non omicidio: 7 persone assolte Ad indirizzare verso la tesi del suicidio è stata la consulenza conclusiva del perito incaricato dal giudice. Dopo tale perizia, anche l’accusa aveva chiesto l’assoluzione dei sette imputati. Si tratt ...

