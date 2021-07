Neonazisti della«Milano bene» | presa la banda dei 20enni | armi | giuramenti e il raid organizzato

(Di venerdì 2 luglio 2021) L’obiettivo del «caos assoluto», Breivik tra i nomi in codice. Santini di Hitler e Mussolini. Ma ilgià pianificato salta grazie al blitzDigos

C'è anche una "Walther P38"Wehrmacht nazista : "La P38 è quella che mi interessa, un'arma meravigliosa". "Infatti - risponde il padre - quando piglierai il porto d'armi ti verrà data. ...L'indagine è stata condotta dagli investigatoriDigosquestura di Milano, diretti da Guido D'Onofrio e da Giovanni Di Biase, con la collaborazioneDirezione centrale polizia di ...Padre e figlio. Lui è molto noto negli ambienti musicali e culturali milanesi. Ha organizzato per anni eventi e rassegne anche in ambito pubblico. Il figlio ha vent’anni e studia Scienze politiche a T ...La povertà ideologica è già tutta in un dialogo tra padre e figlio, riportato nell’ordinanza del gip. Parlano di una Walther P38, la pistola prodotta nella ...