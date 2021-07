Nella scuola inclusiva chi è il “bravo insegnante”? Lettera (Di venerdì 2 luglio 2021) Inviato da Evelina Chiocca (CIIS) - Quando un docente specializzato effettua il passaggio da "posto di sostegno" a "posto comune" o a "posto disciplinare", aumenta la possibilità di attuazione del processo di inclusione. Questo passaggio, infatti, non implica "abbandonare le competenze possedute"! L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 2 luglio 2021) Inviato da Evelina Chiocca (CIIS) - Quando un docente specializzato effettua il passaggio da "posto di sostegno" a "posto comune" o a "posto disciplinare", aumenta la possibilità di attuazione del processo di inclusione. Questo passaggio, infatti, non implica "abbandonare le competenze possedute"! L'articolo .

Nella scuola inclusiva chi è il "bravo insegnante"? Lettera Orizzonte Scuola

