Nel mondo chiuso della Signorina Giulia (Di sabato 3 luglio 2021) Leonardo Lidi è certo uno dei registi più interessanti della sua generazione (poco più che trentenne), e pur avendo spaziato, come attore o come responsabile dell’allestimento, dalla classicità fino al contemporaneo, mostra una sua attrazione esplicita verso i testi di un secolo fa, la nascita della scena moderna, che ama affrontare con letture essenziali e spesso «rovesciate»: da Ibsen a D’Annunzio, da Garcia Lorca a Tennessee Williams. Sono letture «oblique» le sue, ma che riescono a mettere in trasparenza la … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 3 luglio 2021) Leonardo Lidi è certo uno dei registi più interessantisua generazione (poco più che trentenne), e pur avendo spaziato, come attore o come responsabile dell’allestimento, dalla classicità fino al contemporaneo, mostra una sua attrazione esplicita verso i testi di un secolo fa, la nascitascena moderna, che ama affrontare con letture essenziali e spesso «rovesciate»: da Ibsen a D’Annunzio, da Garcia Lorca a Tennessee Williams. Sono letture «oblique» le sue, ma che riescono a mettere in trasparenza la … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

ItalyinChina : Siamo da tempo impegnati a favorire il rientro in #Cina degli studenti italiani. Non abbiamo risparmiato sforzi e n… - pdnetwork : 'La nostra idea di aiutare le #donne che entrano, o rientrano, nel mondo del #lavoro e i #giovani ha trovato ascolt… - UffiziGalleries : Alle #7meraviglie del mondo antico, che furono contemporaneamente visibili solo tra il 250 e il 226 a.C., spesso si… - Vinc_890 : RT @ItalyinChina: Siamo da tempo impegnati a favorire il rientro in #Cina degli studenti italiani. Non abbiamo risparmiato sforzi e non des… - simbaissad : mi spezza che non importa contro quale Paese giochiamo, ci saranno sempre piazze piene di italiani a cantare POPOPO… -