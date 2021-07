Neil Agius, nuotata da record: 125km in solitaria dalla Sicilia a Malta (Di venerdì 2 luglio 2021) Lo scopo era sensibilizzare le persone alla tutela dei mari e all'abbattimento della plastica marina. Per riuscire nel suo intento, il nuotatore Neil Agius è partito dall'isola di Linosa, in Sicilia, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 2 luglio 2021) Lo scopo era sensibilizzare le persone alla tutela dei mari e all'abbattimento della plastica marina. Per riuscire nel suo intento, il nuotatoreè partito dall'isola di Linosa, in, ...

