Nei sondaggi il partito di Meloni è a meno di mezzo punto dalla Lega

AGI - In questi giorni il centro della scena politica è occupato dalle vicende interne al Movimento 5 Stelle. Va subito precisato che per vedere che effetto avranno gli ultimi sviluppi, e cioè la deflagrazione dello scontro Conte-Grillo, bisognerà attendere almeno qualche giorno. Nel frattempo, gli orientamenti degli italiani non cessano di evolvere. Anche nella Supermedia di oggi, infatti, si vede come i sondaggi stiano registrando movimenti in linea con quelli visti nelle ultime settimane. A cominciare da quelli che riguardano la lotta per la prima posizione, occupata dalla Lega che perde mezzo

