Napoli | vaccini senza prenotazione a Porta Capuana | date e modalità

(Di venerdì 2 luglio 2021) L’Asl1 scende in strada per convincere stranieri e scettici sulla sicurezza del: stazione mobile a. Si cerca di convincere anche gli scettici (via WebSource)L’ASL1 ha fatto partire una vera e propria operazione per convincere tutti i cittadini sulla sicurezza dei. Infatti, l’Azienda Sanitaria Locale ha inaugurato una stazione mobile tra le torri aragonesi di. Nella piazza partenopea, infatti, sarà somministrato solamente il vaccino Pfizer/BioNTech. Infatti il siero americano ha dimostrato una ...

Advertising

zazoomblog : Vaccini Ciro Verdoliva (Asl Napoli 1): “Con medici e farmacie andiamo da chi non si è prenotato” - #Vaccini… - GIUSEPPECACACE8 : RT @corrmezzogiorno: #Napoli De Luca: Salvini, mettiti la mascherina L’Asl Napoli 1: ora i vaccini nelle f... - InformazioneOg : Napoli centro porta Capuana nuovi Open Day Pfizer aperti a tutti senza prenotazione #OpenDayPfizer #vaccini… - corrmezzogiorno : #Napoli De Luca: Salvini, mettiti la mascherina L’Asl Napoli 1: ora i vaccini nelle f... - anteprima24 : ** #Vaccini a #Napoli, #Verdoliva: 'Hub in calo, punto su farmacie e medici di base' ** -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli vaccini

ad_dyn Del resto gli attacchi d'odio non si fermano neppure in queste ore: la solidarietà di GiULiA per le nuove vergognose minacce contro Antonella, che scriveva dell'opportunità dei. ...Capitolo_ "Il nostro obiettivo è immunizzare la Campania entro il 2021, questo vuol dire ... De Luca ricorda "avevamo un altro obiettivo, cioè avere ail 70% di vaccinati per inizio ..."Vi ringrazio per essere qui, è chiaro che sono stati momenti difficili questi del Covid, che non ci aspettavamo, ci ha colti impreparati Nello scorso campionato avere questo problema nel mese di marz ...Fiducia nelle parole del Governatore: "Cittadini tornano a vaccinarsi, c'è ripresa del trend". Ecco il bollettino di oggi ...