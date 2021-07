Napoli, ritrovata Annalucia: la giovane era nei pressi di piazza Garibaldi (Di venerdì 2 luglio 2021) Sono state ore di angoscia a Napoli per la scomparsa di Annalucia, una ragazza di appena 15 anni sparita ieri in via Don Bosco. Per 24 ore non si avevano notizie della giovane. Annalucia è stata ritrovata. A darne notizia è la stessa zia che ha diffuso l’annuncio, Annalisa Cardone, con un post su Facebook. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 2 luglio 2021) Sono state ore di angoscia aper la scomparsa di, una ragazza di appena 15 anni sparita ieri in via Don Bosco. Per 24 ore non si avevano notizie dellaè stata. A darne notizia è la stessa zia che ha diffuso l’annuncio, Annalisa Cardone, con un post su Facebook. L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

