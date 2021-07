Napoli | pistole in faccio alla prostituta per rubare i soldi | presi dopo inseguimento

(Di venerdì 2 luglio 2021) Pistola in facciaperl’incasso,due rapinatori. I carabinieri del Nucleo Radiomobile dihanno arrestato per concorso in rapina aggravata un Abdellah Abonour, 27enne di Sala Consilina già noto alle forze dell’ordine e un 18enne incensurato di Ponticelli. Insieme, armati digiocattolo ma prive di tappo rosso, hanno minacciato una L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

salernotoday : Rapinano prostituta con pistole a giocattolo: arrestati 27enne di Sala Consilina e il complice… - Napolitanteam : Napoli: puntano pistole contro una donna e la rapinano, arrestati un 27enne e un 18enne incensurato di Ponticelli -… - puntomagazine : I due, armati di pistole giocattolo ma prive di tappo rosso, hanno minacciato una prostituta 38enne che si trovava… - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Napoli, puntano pistole contro una prostituta e la rapinano: presi - Yogaolic : RT @mattinodinapoli: Napoli, puntano pistole contro una prostituta e la rapinano: presi -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli pistole

APPROFONDIMENTI IL RAID, puntanocontrouna prostituta e la rapinano: presi L'OPERAZIONE 'Alto impatto' a Secondigliano,sequestri e multe fino a... LA VIOLENZA, Rione Berlingieri:...I carabinieri del Nucleo Radiomobile dihanno arrestato per concorso in rapina aggravata un Abdellah Abonour, 27enne di Sala ... Insieme, armati digiocattolo ma prive di tappo rosso, ...Avevano appena rapinato una prostituta alla periferia orientale di Napoli, ma hanno incrociato una pattuglia dei Carabinieri che li hanno inseguiti ed arrestati. (ANSA) ...NAPOLI – Un utente del social network “TIKTOK”, napoletano di anni 38, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di diffamazione aggravata e vilipendio alle Forze dell’Ordine, per aver pub ...