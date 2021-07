Napoli, nuovi open day per anticipare la seconda dose: come funziona e chi può farlo (Di venerdì 2 luglio 2021) Napoli. nuovi open day per i vaccini a Napoli. Visto il grande successo di adesioni alla seconda dose, che hanno esaurito le disponibilità del 3 e 4 luglio in sole due ore, l’Asl Napoli 1 Centro ha organizzato per lunedì 5 e martedì 6 luglio altre due giornate per ricevere la seconda dose entro il minimo di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 2 luglio 2021)day per i vaccini a. Visto il grande successo di adesioni alla, che hanno esaurito le disponibilità del 3 e 4 luglio in sole due ore, l’Asl1 Centro ha organizzato per lunedì 5 e martedì 6 luglio altre due giornate per ricevere laentro il minimo di L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

MaralbAzsc : Covid in Campania, oggi 107 nuovi positivi e otto morti: l'indice di contagio è stabile all'1,46% - Francesco_Abate : La nuova visione di @ADeLaurentiis per le #maglie del @sscnapoli. Un mercato che può portare nelle casse nuovi… - infoitinterno : Covid Campania, 1 luglio: 107 nuovi contagi, 7 deceduti. De Luca: 'Napoli preoccupa' - fattidinapoli : Covid-19: Sono 17 i nuovi positivi a Napoli città comunicati dalla ASL 1 su 1.493 tampo... -… - rep_napoli : Covid, 107 nuovi contagi in Campania [aggiornamento delle 17:18] -