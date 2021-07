Napoli, Luciano Spalletti è arrivato in città. Ora visiterà il centro sportivo del club (Di venerdì 2 luglio 2021) E’ iniziata l’era napoletana di Luciano Spalletti. L’allenatore poco fa è arrivato a Napoli, accolto da De Laurentiis. Nelle prossime ore è previsto una riunione nel centro sportivo di Castel Volturno dove il tecnico di Certaldo visionerà tutte le strutture. L’occasione sarà buona anche per fare il punto della situazione sul mercato degli azzurri. FOTO: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 luglio 2021) E’ iniziata l’era napoletana di. L’allenatore poco fa è, accolto da De Laurentiis. Nelle prossime ore è previsto una riunione neldi Castel Volturno dove il tecnico di Certaldo visionerà tutte le strutture. L’occasione sarà buona anche per fare il punto della situazione sul mercato degli azzurri. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

MaCheEmozione : Luciano che dice forza napoli AAAAAAAAAAAAAAAHH mi sento come una fan degli one direction - nanotvit : Luciano #Spalletti e Aurelio #DeLaurentiis sono arrivati pochi minuti fa in treno alla stazione TAV di Afragola. Or… - Carmela_oltre : RT @Napoli_Report: Luciano #Spalletti è arrivato a #Napoli. @DiMarzio - Carmela_oltre : RT @MGuardasole: ?? ULTIM’ORA Luciano #Spalletti e il presidente del #Napoli Aurelio De Laurentiis arrivati pochi minuti fa alla stazione f… - Napole_tano : RT @MGuardasole: ?? ULTIM’ORA Luciano #Spalletti e il presidente del #Napoli Aurelio De Laurentiis arrivati pochi minuti fa alla stazione f… -