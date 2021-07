Napoli | Lanzotti si dimette anche da capogruppo di Forza Italia

(Di venerdì 2 luglio 2021) Il consigliere comunale Stanislaosi è dimesso dadiin Consiglio comunale di. Lo ha annunciato in aula lo stessoche nelle scorse settimane aveva già lasciato la carica di coordinatore cittadino del partito per dissensi.ha riferito inoltre che nelle prossime settimane lasceràil Gruppo diin Consiglio per iscriversi ad altro Gruppo. “Questa decisione non è motivata da contrasti con i colleghi consiglieri – ha spiegato – che anzi ringrazio perché ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Lanzotti

Il Denaro

Stanislao, invece, non si ricandiderà ma sta creando una lista civica che dovrebbe ...ti aspetta'. Il francobollo è stato realizzato con la tecnica dell'acquerello su bozzetto tratto ...Non è un ministero che il consigliere comunale forzista Stanislaostia allestendo una lista, Azzurri per, che potrebbe appoggiare Manfredi. Una scelta non ancora presa ufficialmente ...Un nuovo consiglio comunale si è concluso senza l'approvazione di alcuna delibera. Con la maggioranza che non c'è più ...E mentre Maresca cerca un accordo con i partiti di centrodestra, Bassolino proclama: "Sto tornando ragazzo, come quando combattevo contro il potere" ...