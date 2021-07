(Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Per la prima volta nel Centro Storico diun impianto fotovoltaico produrrà energia verde. Protagonista è laaiche con all’approvazione della Soprintendenza e il sostegno di Invitalia, inaugura così una linea di sviluppo della zona verso il ““. L’installazione sui tetti consentirà un risparmio annuo del 40% sui costi elettrici dellae delle imprese insediate. L’intervento si inserisce in una serie di azioni che già dal 2019con Invitalia, ...

Advertising

anteprima24 : ** #Napoli, la Fondazione Foqus porta il green nei Quartieri Spagnoli ** - PremioNapoli : Foto appena pubblicata @ Fondazione Premio Napoli - ale_garibbo : @MerryInTrad Carlo III fu un grandissimo re. Ancora più grande a Napoli con il nome di Carlo I. Ricordiamoci però c… - mattinodinapoli : Fondazione Isaia, dedicato alla poesia il quinto modulo del corso di napoletano - maestridistrada : ???????????? ???????????????????? ??` ???? ???????? ?????? ???? ??????????????????????, ??` ??????` ?????? ?????????????? ??????????????????????. ?? Scarica l'ebook:… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Fondazione

Agenzia ANSA

... e con il contributo delladel Monte. Sono sempre aperte la mostra fotografica di Davide ... 16 anni, Roma; Silvia Celani, 15 anni, Ciampino (Roma); Ermanno Pollio, 18 anni, Portici (); ......del progetto Mezzogiorno e Politiche culturali dellaDi Vittorio, istituto nazionale della Cgil per la ricerca storica. APPROFONDIMENTI IL PROVVEDIMENTO Trans, la giunta comunale di...Dalla Fondazione nuovi servizi culturali e di impresa per la città di Napoli a partire dai Quartieri Spagnoli sempre in bilico tra rinascita e degrado sociale ...(ANSA) - NAPOLI, 02 LUG - Per la prima volta nel Centro Storico di Napoli un impianto fotovoltaico produrrà energia verde. Protagonista è la Fondazione Foqus ai Quartieri Spagnoli che con all'approvaz ...