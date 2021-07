Napoli, il cadavere di un uomo di 40 anni trovato alla Stazione Centrale (Di venerdì 2 luglio 2021) . Si tratta di un uomo residente a Cervinara, nella provincia di Avellino. Il cadavere del 40enne è stato rinvenuto da alcuni passanti nei pressi della Stazione Centrale del capoluogo campano: sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso; al momento, non si esclude nessuna ipotesi. Il corpo è stato portato all’obitorio, dove probabilmente nelle prossime ore sarà effettuata l’autopsia. Dramma alla Stazione Centrale di Napoli: il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nei pressi dello scalo ferroviario del capoluogo ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 2 luglio 2021) . Si tratta di unresidente a Cervinara, nella provincia di Avellino. Ildel 40enne è stato rinvenuto da alcuni passanti nei pressi delladel capoluogo campano: sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso; al momento, non si esclude nessuna ipotesi. Il corpo è stato portato all’obitorio, dove probabilmente nelle prossime ore sarà effettuata l’autopsia. Drammadi: ildi unè stato rinvenuto nei pressi dello scalo ferroviario del capoluogo ...

