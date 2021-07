Myanmar | Guterres | “Liberare subito i prigionieri politici”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Myanmar Guterres

Rai News

...e nel Tigray, regione dell'Etiopia. Anche se quest'anno è stato l'unico candidato alla carica, sette persone hanno presentato la candidatura senza però il sostegno di alcun governo....Climate change, the Coronavirus pandemic, unresolved conflicts in Syria and Yemen as well as emergencies inand Ethiopia's Tigray region are among the challenges facing, whose second ...Il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres si è espresso a favore dei leader del Myanmar e ha chiesto la fine del colpo di stato.Il presidente Volkan Bozkir della 75ma Assemblea generale delle Nazioni Unite ha annunciato che l’unico candidato Antonio Guterres è stato rieletto come segretario generale. Guterres è stato rieletto ...