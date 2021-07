Musso all’Atalanta, il saluto dell’Udinese al portiere argentino: “Ha dimostrato sempre il suo valore” (Di venerdì 2 luglio 2021) Il portiere argentino Juan Musso è stato ceduto a titolo definitivo all’Atalanta dopo aver trascorso 3 stagioni e 104 presenze di grande qualità all’Udinese. Questa la nota ufficiale con cui il club friulano saluta il giocatore: “Musso ha vissuto tre grandi stagioni in Friuli, consacrandosi come portiere di primissimo livello sulla scena nazionale ed internazionale grazie al percorso di crescita intrapreso nel club, arrivando a conquistarsi stabilmente un posto nella nazionale argentina con cui ha preso parte a due edizioni della Copa America, quella del 2019 e quella tutt’ora in corso. ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 luglio 2021) IlJuanè stato ceduto a titolo definitivodopo aver trascorso 3 stagioni e 104 presenze di grande qualità all’Udinese. Questa la nota ufficiale con cui il club friulano saluta il giocatore: “ha vissuto tre grandi stagioni in Friuli, consacrandosi comedi primissimo livello sulla scena nazionale ed internazionale grazie al percorso di crescita intrapreso nel club, arrivando a conquistarsi stabilmente un posto nella nazionale argentina con cui ha preso parte a due edizioni della Copa America, quella del 2019 e quella tutt’ora in corso. ...

Advertising

DiMarzio : Adesso ufficiale: #Musso all’@Atalanta_BC per 20 milioni ??? @SkySport - DiMarzio : #Musso all’@Atalanta_BC: è confermato il colpo del giorno (e tra quelli più importanti di questo #calciomercato), 2… - NCN_it : #UFFICIALE – #ATALANTA, COLPO #MUSSO PER LA PORTA: ALL'#UDINESE 20 MILIONI DI EURO #Calciomercato - Domenico1oo777 : RT @tvdellosport: ?? UFFICIALE, MUSSO ALL'ATALANTA Juan #Musso è un nuovo portiere dell'#Atalanta. L'argentino si trasferisce dall'#Udines… - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: Adesso ufficiale: #Musso all’@Atalanta_BC per 20 milioni ??? @SkySport -