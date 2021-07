Musica | è morto Louis Andriessen | grande e influente compositore**

(Di venerdì 2 luglio 2021) Amsterdam, 2 lug. - (Adnkronos) - Il musicista olandese, considerato uno dei compositori europei più influenti di musica contemporanea dell'ultimo scorcio del XX secolo, esponente del minimalismo, ègiovedì 1 luglio all'età di 82 anni in una casa di cura a Weesp, nell'Olanda settentrionale. Nato a Utrecht il 6 giugno 1939 e cresciuto in una famiglia di musicisti, nel periodo 1953-1957 studiò con il padre, l'organista e compositore Hendrik(1892-1981). Proseguì gli studi con Kees van Baaren, il primo e più importante autore seriale olandese, nel Conservatorio Reale dell'Aia (1957-1962), ...

ilbassanese : Lutto nel mondo della musica, è morto Claudio Corradini: collaborò con Battiato e i Righeira - tweetnewsit : Dj Freddie Villarosa è morto, il mondo della musica è in lutto - Delorenzoanna1 : È morto Franco Battiato, genio della musica italiana - FrajamaMatahari : @carmelitadurso La vera musica ITALIANO è MORTO con questo gruppo. Stiamo ankora aspettando un documento d e… - Bot_Freddie : RT @sempiternalpajn: il mio professore di musica delle medie mi aveva detto che freddie mercury era morto perché era gay -

Ultime Notizie dalla rete : **Musica morto

...(Franco Battiato) Nuova ossessione Jolly Roger Fenice Punto critico Liberi tutti Il diluvio Perfezione con snippet Firestarter (Prodigy) e Inno Alla Gioia L'incredibile performance di un uomo...È stato conduttore dei programmi Sottovoce, Settenote -e musiche, Cinematografo, ... Gigi era fratello di Enzo Maria Marzullo, giornalista e critico d'arte, ritrovatonella sua casa romana,...Il piccolo Maple è morto: il cane amante della musica ha perso la vita a 12 anni, era famoso sui social per i video con il suo amico umano ...Una canzone importante, quella del trio romano, che parla senza mezzi termini di come ci si sente dopo aver subito un abuso. Parole come ...