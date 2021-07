MSI GE76 Raider con RTX 3080 | recensione Prestazioni al top con un’estetica elegante

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 luglio 2021) Scegliere un notebook gaming non è mai facile: non basta guardare la scheda tecnica e i componenti presenti per capire quali saranno le, ma è necessario ad esempio conoscere come opera il sistema di raffreddamento o qual è il TGP della scheda grafica per avere un’idea più precisa delle performance. Oltre a questo, tutti gli elementi che compongono il dispositivo (chassis, schermo e così via) contribuiscono all’esperienza d’uso finale, che sarà migliore tanto più è alta la loro qualità. Oggi parliamo dell’MSI, un laptop gaming premium costruito per offrire un’esperienza di gioco di altissimo livello. Design Sotto la ...