Mozziconi a terra | un video girato a Bergamo sensibilizza al rispetto dell’ambiente

Si chiama #Seiunsupereroe ed è la nuova campagna di sensibilizzazione contro la dispersione dei Mozziconi nell'ambiente lanciata da AssoMozziconi, con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica ai temi della tutela ambientale con una particolare attenzione al problema dei Mozziconi. Protagonisti della campagna sono il brano musicale dell'artista Siby ed il relativo videoclip, intitolato "Supereroe" e girato a Bergamo. "Le persone compiono dei gesti, come gettare una bottiglietta di plastica a lato della strada o un mozzicone a ...

Ultime Notizie dalla rete : Mozziconi terra "Occhio alla cicca", presentazione progetto di sostenibilità ambientale nei comuni della riviera picena ... ricevono una seconda vita assumendo al tempo stesso un importante significato nella lotta contro la dispersione dei mozziconi a terra, un rifiuto inquinante e dannoso frutto di comportamenti ...

Occhio alla cicca approda sul litorale ascolano ... ricevono una seconda vita assumendo al tempo stesso un importante significato nella lotta contro la dispersione dei mozziconi a terra, un rifiuto inquinante e dannoso frutto di comportamenti ...

Quanto inquinano i mozziconi buttati a terra? Un piccolo gesto che ha un impatto enorme sull’ambiente Open “Occhio alla cicca” a Cupra, Grottammare e San Benedetto: ecco quando SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota stampa giunta in redazione il 30 giugno da Marche a Rifiuti Zero. Occhio alla cicca approda nel litorale ascolano. Il progetto che coniuga sostenibilità ...

Grande successo per la caccia ecologica ai mozziconi di sigaretta Successo per l’iniziativa promossa per dare la "caccia" ai mozziconi di sigaretta abbandonati tra strade in altri luoghi pubblici. Domenica mattina un centinaio di volontari ha impegnato un paio d’ore ...

