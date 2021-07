MOVIOLA – Italia-Belgio, rischia De Bruyne su Jorginho: ma non è rigore (Di venerdì 2 luglio 2021) Altro episodio da MOVIOLA in Belgio-Italia, quarto di finale degli Europei 2020. In area belga, Jorginho è caduto a terra dopo un contatto con Kevin De Bruyne ma l’arbitro Vincic ha subito fatto cenno all’azzurro di rialzarsi. Niente rigore, ma soprattutto niente check. Giusta la decisione del direttore di gara? C’è un leggerissimo contatto e un incrocio di gambe, Jorginho si lascia andare e sembra trattenere la gamba per cercare il tocco. Troppo poco (e poco eclatante) per giustificare il penalty. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 2 luglio 2021) Altro episodio dain, quarto di finale degli Europei 2020. In area belga,è caduto a terra dopo un contatto con Kevin Dema l’arbitro Vincic ha subito fatto cenno all’azzurro di rialzarsi. Niente, ma soprattutto niente check. Giusta la decisione del direttore di gara? C’è un leggerissimo contatto e un incrocio di gambe,si lascia andare e sembra trattenere la gamba per cercare il tocco. Troppo poco (e poco eclatante) per giustificare il penalty. SportFace.

