Mourinho | “Tifosi della Roma sto arrivando”

(Di venerdì 2 luglio 2021) “sto”. E’ il messaggio video del nuovo tecnico, Josè, lanciato oggi via Twitter in attesa dello sbarco nella Capitale previsto alle ore 14 a Ciampino, con un jet privato. “Caristo per chiudere le valige”, aggiunge in inglese Mou che ieri aveva postato una immagine su Instagram dal Portogallo con scritto: “Arrivederci Setubal”. Lo Special One sarà poi a Trigoria dove il club sta studiando un modo per un primo saluto alla tifoseria giallorossa che si radunerà a piazzale Dino Viola. Sta ...

Advertising

Gazzetta_it : Roma, è il Mourinho-day: 'Cari tifosi, sto arrivando' #Mou - AliprandiJacopo : ?? I primi tifosi arrivati a Ciampino #Mourinho #ASRoma - roma_magazine : ROMA - Messaggi social dei tifosi per l'arrivo di Mourinho: cresce l'attesa - watchtheMou : RT @corgiallorosso: ??MOU DAY’ – #Mourinho lascia Lisbona con il suo staff: “Tifosi romanisti sto arrivando”. Arrivo a Ciampino intorno al… - corgiallorosso : ??MOU DAY’ – #Mourinho lascia Lisbona con il suo staff: “Tifosi romanisti sto arrivando”. Arrivo a Ciampino intorn… -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho Tifosi

Con una breve clip,, in divisa ufficiale Tombolini, in inglese comunica aidi aver già pronte le valigie e che ci si vedrà molto presto: e poi in italiano "della Roma, Sto ...atteso a Roma per iniziare la sua nuova avventura in giallorosso, gli aggiornamenti in direttaORE 10.00 -in arrivo a Roma. Primo messaggio ai: 'Ci vediamo presto.della Roma, sto arrivando'. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale ..."Tifosi della Roma, sto arrivando", ha affermato José Mourinho, parlando per metà in inglese e per l'altra metà in italiano. Il tecnico del team giallorosso è atteso a Trigoria nel primo pomeriggio ...La Roma abbraccia José Mourinho, pronto a sbarcare con un volo privato nella Capitale. Il tecnico portoghese ha già lasciato un messaggio ai propri tifosi ...