Mourinho sbarca a Roma, tifosi giallorossi in festa (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma (ITALPRESS) – E' atterrato a Ciampino Josè Mourinho, nuovo allenatore della Roma. sbarcato nella Capitale su un volo privato che gli è stato messo a disposizione dalla famiglia Friedkin, proprietaria del club, il tecnico portoghese si è subito visto consegnare, sotto la scaletta dell'aereo, una sciarpa giallorossa. Lo Special One è atteso a Trigoria, dove dovrà osservare la quarantena.Davanti all'area riservata ai voli privati di Ciampino si sono radunati oltre mille tifosi, alcuni vestiti con la maglia della Roma – quella di capitan Totti la più diffusa – e fra fumogeni gialli e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021)(ITALPRESS) – E' atterrato a Ciampino Josè, nuovo allenatore dellato nella Capitale su un volo privato che gli è stato messo a disposizione dalla famiglia Friedkin, proprietaria del club, il tecnico portoghese si è subito visto consegnare, sotto la scaletta dell'aereo, una sciarpa giallorossa. Lo Special One è atteso a Trigoria, dove dovrà osservare la quarantena.Davanti all'area riservata ai voli privati di Ciampino si sono radunati oltre mille, alcuni vestiti con la maglia della– quella di capitan Totti la più diffusa – e fra fumogeni gialli e ...

Advertising

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Mourinho sbarca a Roma, tifosi giallorossi in festa - - CorriereCitta : Mourinho sbarca a Roma, tifosi giallorossi in festa - DirettaSicilia : Mourinho sbarca a Roma, tifosi giallorossi in festa, - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – E’ atterrato a Ciampino Josè Mourinho, nuovo allenatore della Roma. Sbarcato nella Capitale su u… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Mourinho sbarca a Roma, tifosi giallorossi in festa - -