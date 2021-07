Mourinho sbarca a Ciampino tra i cori dei tifosi della Roma (Di venerdì 2 luglio 2021) Inizia l'avventura di Mourinho a Roma: l'arrivo dello special one salutato da una folla di tifosi festanti a Ciampino Leggi su leggo (Di venerdì 2 luglio 2021) Inizia l'avventura di: l'arrivo dello special one salutato da una folla difestanti a

Advertising

UnioneSarda : #Mourinho sbarca a #Roma: l’aereo guidato da Friedkin, ad accoglierlo il coro di 500 tifosi - vivereitalia : Mourinho sbarca a Roma, tifosi giallorossi in festa - ottopagine : Mourinho sbarca a Roma, tifosi giallorossi in festa - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Mourinho sbarca a Roma, tifosi giallorossi in festa - - CorriereCitta : Mourinho sbarca a Roma, tifosi giallorossi in festa -