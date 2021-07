Mourinho è atterrato a Ciampino | inizia l’avventura alla Roma dello Special One – VIDEO

(Di venerdì 2 luglio 2021) Josèall’aeroporto died è pronto are la sua avventura giallorossa L’aereo di Joséguidato da Dan Friedkin ègiallorossa del tecnico portoghese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

sbarca a Roma - La diretta Ore 14.32 Joséall'aeroporto di Ciampino. I tifosi ad attenderlo sono circa 500 e sono posizionati in un parcheggio confinante le piste dello ...Qualche minuto prima delle 14 Joséa Ciampino con l'aereo pilotato da Dan Friedkin, presidente e proprietario della Roma. E' cominciata così l'avventura dell'allenatore portoghese nel club giallorosso nel delirio ...Non è solo il giorno di Mourinho a Roma, ma anche di Luciano Spalletti a Napoli. Il nuovo allenatore è stato accolto da Aurelio De Laurentiis e questo è il primo siparietto insieme. Dopo la presentazi ...Lo Special Day è arrivato: intorno alle 14 Josè Mourinho sbarcherà con un volo privato a Ciampino e inizierà la sua avventura con la Roma. A scaldarlo (si fa per ...