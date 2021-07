Advertising

Gazzettino : Mourinho carica i tifosi della Roma: «Sto arrivando...». Alle 14 lo sbarco all'aeroporto di Ciampino - infoitsport : Carica Zaniolo: “Non vediamo l’ora di dimostrare a Mourinho quanto valiamo” - siamo_la_Roma : ??? L'intervista rilasciata da #Zaniolo a #LaGazzettadelloSport ?? 'Siamo gasati per #Mourinho' ?? Poi la carica per… - forzaroma : Carica Zaniolo: 'Non vediamo l’ora di dimostrare a Mourinho quanto valiamo' #ASRoma #1luglio - siamo_la_Roma : ?? Le prime pagine di oggi ???? #Zaniolo carica gli Azzurri in vista del #Belgio ?? Domani arriva #Mourinho -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho carica

, nodo quarantena Da sciogliere ancora il nodo quarantena:potrebbe essere stato nel Regno Unito nei 14 giorni precedenti al suo arrivo in Italia, la disposizione in questi casi ...Dico solo che siamo tutti gasati, perché non vediamo l'ora di dimostrare aquanto valiamo. È un grande allenatore e ha vinto tanto. Per me è un onore essere allenato da lui, perciò non vedo ...«Tifosi della Roma, sto arrivando». Comincia così la giornata di Josè Mourinho, con un video pubblicato sull’account ufficiale Twitter della Roma in cui annuncia ...«Tifosi della Roma, sto arrivando». Comincia così la giornata di Josè Mourinho, con un video pubblicato sull’account ufficiale Twitter della Roma in cui annuncia ...