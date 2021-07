Mourinho a Roma: 'Cari tifosi, sto arrivando!'. Alle 14 lo sbarco a Ciampino (Di venerdì 2 luglio 2021) 'Cari tifosi della Roma, sto per chiudere le valigie. Sto arrivando!'. È il messaggio lanciato dall'Allenatore dei giallorossi, sui social del club. Lo sbarco nella Capitale, infatti, è in programma ... Leggi su leggo (Di venerdì 2 luglio 2021) 'della, sto per chiudere le valigie. Sto'. È il messaggio lanciato dall'natore dei giallorossi, sui social del club. Lonella Capitale, infatti, è in programma ...

Advertising

angelomangiante : Domani alle ore 14.00 Josè #Mourinho atterra a Roma. Aeroporto di Ciampino. @SkySport - FBiasin : Domani #Mourinho arriva a #Roma, credo per la beatificazione. - Glongari : #Roma domani Jose #Mourinho atterra a Ciampino alle 14. Inizia l’era dello Special One nella capitale, poi il porto… - FI69interista : @DiMarzio Speriamo di ritrovarci in #SerieATIM lo stesso #Mourinho dell' #inter ... #Roma #Mourinhoday #2luglio… - ildandi80 : RT @AliprandiJacopo: “Tifosi della Roma, sto arrivando” ?? #ASRoma #Mourinho -