Motor Valley Fest 2021 - Nellera della mobilità elettrica lauto classica ha più fascino

(Di venerdì 2 luglio 2021) Mai come oggi l'auto d'epoca sta attirando un gran numero appassionati. Il tema, che ha tenuto banco nel corso del convegno "Heritage" del, è di particolare interesse in anni in cui, al contrario, l'industria automobilistica sta concentrando gli sforzi produttivi sull'elettrificazione. "Le auto d'epoca emozionano di più", commenta di Tomaso Trussardi, presidente dell'omonima maisonmoda. "Il futuro non ci ispira più come una volta: per questo, molte aziende, dell'abbigliamento e dell'automotive, preferiscono riferirsi al passato". Non tutto è da buttare. Meno categorico è il ...