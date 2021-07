Monaco di Baviera | Europeo 2020 quarti di finale l’Italia manda a casa anche il Belgio e si qualifica per la semifinale

(Di venerdì 2 luglio 2021)1 Italia 2 Marcatori: Barella 31°, Insigne 44°, Lukaku ( R )45+2(3-4-2-1): Courtois, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, Meunier, Tielemans, Witsel, Hazard, De Bruyne, Doku, Lukaku. All. Martinez Italia (4-3-3): Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini Arbitro: Vincic (Slo) Assistenti: Klancnik – Kovacic (Slo) Quarto giudice: Rapallini (Arg) Var: Dankert (Ger) – Avar: Fritz e Gittelman (Ger), Gil (Pol) Un gol di Bonucci annullato per fuorigioco millimetrico, un rigore concesso con troppa magnanimità al ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #CasaAzzurri ?? ?? A Monaco di Baviera ci si prepara a fare il tifo per la #Nazionale ???? #BelgioItalia #BELITA… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? #Belgio ?? #Italia ?? Quarti di finale ?? Venerdì 2 luglio, ore 21 ?? Football Arena Munich ?? Monac… - ClaMarchisio8 : Dopo una serie infinita di tamponi, controlli , una #Nazionale che soffre e ci fa soffrire, si torna a casa qualche… - churchebasta : RT @Ale_Rimi: L'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Ora. ???? #BelgioItalia - 93emii23 : RT @Ale_Rimi: L'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Ora. ???? #BelgioItalia -

Ultime Notizie dalla rete : Monaco Baviera

DI(Germania) - È un Roberto Mancini orgoglioso della sua Italia quello che si presenta ai microfoni dopo il 2 - 1 rifilato al Belgio , che ha spalancato agli azzurri le porte per le ...Sarà Italia - Spagna una delle due semifinali degli Europei . Gli azzurri hanno conquistato il pass battendo 2 - 1 il Belgio adi, a Luis Enrique invece sono serviti i calci di rigore per avere la meglio sulla Svizzera. Una vittoria importantissima quella degli azzurri, che sfidavano la squadra numero uno del ...Mentre in un primo momento si era parlato di un problema muscolare, ora si ipotizzerebbe la rottura del tendine di Achille MONACO DI BAVIERA – C’é apprensione per le condizioni di Leonardo Spinazzola, ...Non si ferma la striscia vincente dell'Italia targata Roberto Mancini: a Monaco di Baviera, gli azzurri hanno sconfitto il Belgio per 2-1 nella partita valida per il quarto di fin ...