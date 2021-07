Molti stati hanno chiesto alla Commissione Ue di vietare l’allevamento di animali da pelliccia (Di venerdì 2 luglio 2021) La proposta è stata presentata da Austria e Paesi Bassi e ha già ottenuto il sostegno di Belgio, Germania, Lussemburgo, Italia, Polonia, Bulgaria, Irlanda e Slovacchia Attivisti contro l’allevamento di animali da pelliccia durante la pandemia (foto: Ipa)Una coalizione di paesi guidata da Austria e Paesi Bassi ha chiesto alla Commissione europea di vietare l’allevamento di animali da pelliccia su tutto il territorio dell’Unione. La proposta, inviata in una nota durante l’ultimo Consiglio dei ministri dell’agricoltura ... Leggi su cityroma (Di venerdì 2 luglio 2021) La proposta è stata presentata da Austria e Paesi Bassi e ha già ottenuto il sostegno di Belgio, Germania, Lussemburgo, Italia, Polonia, Bulgaria, Irlanda e Slovacchia Attivisti controdidadurante la pandemia (foto: Ipa)Una coalizione di paesi guidata da Austria e Paesi Bassi haeuropea dididasu tutto il territorio dell’Unione. La proposta, inviata in una nota durante l’ultimo Consiglio dei ministri dell’agricoltura ...

