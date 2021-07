Moderna non «ha inviato» prima della pandemia un vaccino anti Covid-19 a un’università americana (Di venerdì 2 luglio 2021) Il 21 giugno 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che riporta un testo in cui si legge che «documenti segreti» rivelerebbero che l’azienda Moderna avrebbe inviato «un vaccino contro il coronavirus all’università della Carolina del Nord settimane prima» dell’inizio ufficiale della pandemia di Covid-19. Di conseguenza, la pandemia di Covid-19 sarebbe stata programmata. Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Andiamo con ordine. Il 12 dicembre 2019 è stato firmato un accordo di ... Leggi su facta.news (Di venerdì 2 luglio 2021) Il 21 giugno 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che riporta un testo in cui si legge che «documenti segreti» rivelerebbero che l’aziendaavrebbe«uncontro il coronavirus all’universitàCarolina del Nord settimane» dell’inizio ufficialedi-19. Di conseguenza, ladi-19 sarebbe stata programmata. Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Andiamo con ordine. Il 12 dicembre 2019 è stato firmato un accordo di ...

