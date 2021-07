Mims, mobilità sostenibile: primo incontro con aziende di noleggio monopattini (Di venerdì 2 luglio 2021) (Teleborsa) – Apprezzamento per il metodo del confronto, avvio di un lavoro comune che dovrà condurre in tempi brevi ad una regolazione dell’uso dei monopattini elettrici. È quanto è emerso dal primo incontro tra i vertici tecnici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, i rappresentanti dell’Anci e le aziende di noleggio dei monopattini, nel corso del quale il Mims ha posto la necessità di mettere ordine sull’utilizzo di una nuova forma di mobilità che è esplosa durante la pandemia, con 42 mila mezzi offerti in ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 2 luglio 2021) (Teleborsa) – Apprezzamento per il metodo del confronto, avvio di un lavoro comune che dovrà condurre in tempi brevi ad una regolazione dell’uso deielettrici. È quanto è emerso daltra i vertici tecnici del Ministero delle infrastrutture e dellasostenibili, i rappresentanti dell’Anci e ledidei, nel corso del quale ilha posto la necessità di mettere ordine sull’utilizzo di una nuova forma diche è esplosa durante la pandemia, con 42 mila mezzi offerti in ...

Advertising

DividendProfit : Mims, mobilità sostenibile: primo incontro con aziende di noleggio monopattini - giornalecomuni : #Mobilità sostenibile: primo incontro tra Mims e noleggiatori monopattini, confronto per giungere a regolazione… - CandelliAngelo : Mobilità sostenibile: primo incontro tra Mims e noleggiatori monopattini, confronto per giungere a regolazione - Canale189 : Mobilità sostenibile: primo incontro tra Mims e noleggiatori monopattini, confronto per giungere a regolazione - mims_gov : Mobilità #sostenibile, primo incontro al #Mims con noleggiatori #monopattini: apprezzamento per il metodo di confro… -

Ultime Notizie dalla rete : Mims mobilità Mims, mobilità sostenibile: primo incontro con aziende di noleggio monopattini ... i rappresentanti dell'Anci e le aziende di noleggio dei monopattini , nel corso del quale il MIMS ha posto la necessità di mettere ordine sull'utilizzo di una nuova forma di mobilità che è esplosa ...

Incontro coi noleggiatori dei monopattini, obiettivo: migliorare sicurezza e modalità sosta ... i rappresentanti dell'Anci e le aziende di noleggio dei monopattini, nel corso del quale il MIMS ha posto la necessità di mettere ordine sull'utilizzo di una nuova forma di mobilità che è esplosa ...

Mims, mobilità sostenibile: primo incontro con aziende di noleggio monopattini Teleborsa ... i rappresentanti dell'Anci e le aziende di noleggio dei monopattini , nel corso del quale ilha posto la necessità di mettere ordine sull'utilizzo di una nuova forma diche è esplosa ...... i rappresentanti dell'Anci e le aziende di noleggio dei monopattini, nel corso del quale ilha posto la necessità di mettere ordine sull'utilizzo di una nuova forma diche è esplosa ...