Advertising

zazoomblog : Milan Brocchi: “Pioli? Lavoro davvero importante squadra cresciuta” - #Milan #Brocchi: #“Pioli? #Lavoro - gilnar76 : Brocchi: «Vi spiego dove Pioli ha inciso maggiormente» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - sportli26181512 : Brocchi: 'Pioli ha fatto un lavoro veramente importante, da quando è arrivato la squadra è cresciuta': Intervenuto… - PianetaMilan : #Brocchi: '#Maldini e #Massara stanno mettendo il @acmilan davanti ai giocatori' - #ACMilan #Milan - zazoomblog : Brocchi: “Maldini e Massara stanno mettendo il Milan davanti ai giocatori” - #Brocchi: #“Maldini #Massara #stanno -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Brocchi

Milan News

Intanto l'ex tecnico del Monza , Cristianha parlato di Mario Balotelli intervenendo sul canale Twitch del. Queste le sue parole: "È sempre Mario, un ragazzo a cui voglio bene. Ci ...Commenta per primo Christian, allenatore exe Monza , parla al canale Twitch del club rossonero: 'si nasce, campioni si diventa. È una frase bella che mi ha accompagnato nele che ha portato molto ...Brocchi ha chiarito come con l’avvento di Stefano Pioli il Milan sia cresciuto in autostima grazie al grande lavoro del tecnico Cristian Brocchi, in collegamento col canale ufficiale Twitch del Milan, ...Appena 14 presenze e 6 gol con la maglia del Monza per Mario Balotelli. L'attaccante è svincolato ed ha lasciato la Brianza per iniziare una nuova avventura che potrebbe essere in Turchia con l'Adana ...