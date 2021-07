Messina, operazione “Knock down”: sgominata organizzazione criminale di trafficanti di droga, 11 arresti (Di venerdì 2 luglio 2021) operazione antidroga a Messina: indagini focalizzate sul quartiere di Santa Lucia sopra Contesse Nelle notte appena trascorsa, circa 80 operatori della Polizia di Stato sono stati impegnati in una vasta azione anticrimine che ha portato all’esecuzione di 11 misure cautelari emesse a carico di altrettante persone, di cui 5 restrizioni in carcere, 5 arresti domiciliari e 1 obbligo di dimora. L’operazione, convenzionalmente denominata “Knock down”, rappresenta l’epilogo delle più recenti indagini condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dalla Direzione Distrettuale ... Leggi su cityroma (Di venerdì 2 luglio 2021)anti: indagini focalizzate sul quartiere di Santa Lucia sopra Contesse Nelle notte appena trascorsa, circa 80 operatori della Polizia di Stato sono stati impegnati in una vasta azione anticrimine che ha portato all’esecuzione di 11 misure cautelari emesse a carico di altrettante persone, di cui 5 restrizioni in carcere, 5domiciliari e 1 obbligo di dimora. L’, convenzionalmente denominata “”, rappresenta l’epilogo delle più recenti indagini condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dalla Direzione Distrettuale ...

