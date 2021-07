Mercato Napoli, Lovato piace a tre club: il Verona chiede 18 milioni e nessuna contropartita (Di venerdì 2 luglio 2021) Secondo quanto riportato Corriere di Verona Matteo Lovato continua a essere uno dei giocatori con più Mercato all'interno della rosa dell'Hellas Verona. Napoli, Lazio e Atalanta sono molto interessate al giocatore, che il presidente Setti però valuta non meno di 18 milioni di euro ed al momento non ci sarebbe nessuna apertura ad un eventuale inserimento di contropartite tecniche. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 2 luglio 2021) Secondo quanto riportato Corriere diMatteocontinua a essere uno dei giocatori con piùall'interno della rosa dell'Hellas, Lazio e Atalanta sono molto interessate al giocatore, che il presidente Setti però valuta non meno di 18di euro ed al momento non ci sarebbeapertura ad un eventuale inserimento di contropartite tecniche.

